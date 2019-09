Chiariello: "E' il giorno di SuperMario, il Napoli ha una grande occasione..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista: "I riflettori sono tutti puntati in un'unica direzione, ovvero il rientro di Balotelli, da giovane chiamato Supermario. Da quel che si legge, pare sia molto motivato. Ha dichiarato di non aver mai fatto tanti allenamenti come negli ultimi due mesi. Brescia è l'ultima occasione della sua vita. Agli esordi sembrava essere devastante. L'Italia è arrivata tre volte in finale dell'Europeo: nel '68, quando vinse, nel 2000, quando perdemmo all'ultimo secondo, e nel 2008, quando ci trascinò Balotelli con la sua doppietta. Balotelli contro tutti. Se la Juve è fermata dal Brescia, se c'è una squadra che può dare fastidio all'Inter è la Lazio. La partita di mercoledì dei nerazzurri è difficilissima e non prevedo una vittoria di Conte. Il Napoli ha una grande occasione, battendo il Cagliari, per accorciare al vertice".