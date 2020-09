Chiariello e l'identikit del centrocampista giusto: "Ne serve uno posizionale e non di spinta"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è stato interrogato sulle possibili mosse a centrocampo: "Il Napoli vorrebbe Veretout, è un giocatore duttile, capace di giocare a tre ed a due, da mezzala ed anche da centrale. Ha gamba, ma è anche uno che sa agire da centrocampista posizionale, senza andare ma stando in posizione, caratteristiche che non hanno Fabian e Zielinski ma che hanno Demme e Lobotka. Uno dei due con una mezzala può essere un giusto mix per la coppia. In Spagna addirittura gioca in nazionale Fabian, non uno come Luis Alberto che qui in Italia fa grandi cose, ma Fabian davanti alla difesa non ha le caratteristiche. Sono scettico con i 5 che ha in rosa possa attuare il centrocampo a due. Ancelotti lo faceva con Hamsik ed Allan".