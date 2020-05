Chiariello: "Ecco quanto dovrà recuperare economicamente il Napoli senza Champions”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Si profila una stagione particolarissima. Rimango nella perplessità di giocatori per la fascia sinistra per sostituire Callejon. Quest'anno il Napoli senza la Champions deve recuperare ben 50 milioni di euro di risorse"