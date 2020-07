Chiariello ed i dubbi su Lozano: "Perchè non valutarlo come ala destra?"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Il Napoli non ha nulla da chiedere a questo campionto, dopo Bergamo ogni minima speranza di Champions si è spenta. Le motivazioni sono venute meno, c’è l’obiettivo dell’8 agosto con la mente altrove, accetto la sospensione del giudizio. Ho bisogno che qualcuno mi spieghi qualcosa: qual è il progetto tattico di Gattuso? E’ un calcio di possesso, dove il Napoli tiene il gioco, ma lo fa in maniera stucchevole: lento e prevedibile. C’è una cosa che mi lascia veramente perplesso: o il Napoli ha già venduto Lozano oppure non riesco a comprendere perché non valutarlo dove lui ha dimostrato di essere bravo, ala destra, dove abbiamo un uomo in uscita. Perché prendere Politano che è un bravo giocatore, ma non un grande giocatore? I conti non tornano. C’era l’obbligo di valutare Lozano fino in fondo, quell’unico tempo a Parma dove ha giocato come ala destra, ha dimostrato cose importanti".