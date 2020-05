Chiariello: "Esultanze vietate solo per un segnale al paese, nessun rischio perchè tutti negativi"

Nel corso di Campania Sport su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato anche del messaggio lanciato dalla Bundesliga: "Per esempio Inter e Napoli hanno fatto più tamponi con tutti negativi, nel momento in cui si affrontano, dove c'è il rischio? Non c'è. Evitando gli abbracci in campo, le esultanze, è per un motivo morale, non dare messaggi sbagliati al paese, ma è evitando che il contatto ed il contrasto c'è. Abbracciarsi sarebbe normale, sono tutti sani e tamponati certificati quelli che vanno in campo. I divieti sono per non trasmettere messaggi sbagliati alla popolazione, non è sanitario".