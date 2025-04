Chiariello: “Finalmente ha fatto il Conte! Affermazioni fatte per imporre le sue scelte ad ADL”

vedi letture

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato le parole dette da Antonio Conte nella conferenza stampa dopo la vittoria di Monza: "Mi sento più confortato dopo questa conferenza stampa, al di là dei toni sboccati che mostrano un livello di nervi molto alto da parte di Conte. Perché a Conte non piace essere contraddetto o contestato, uno dei sui grandi limiti è questo, vuole essere amato a dismisura. Dovunque è andato ha fatto questo e quindi non mi spaventa. Lui ha tirato fuori un teorema matematico 3i/i=os. Le tre i sono inaspettato, inimmaginabile, incredibili, il percorso che sta facendo il Napoli. Fratto i che sarebbe internato, perché chi avesse pensato questo era da internare, parole usate da lui. Uguale siamo andati oltre e stiamo facendo qualcosa di straordinario. Questa è la sua impostazione.

Gli dà fastidio, molto, che questa impostazione non venga accettata da tutti. Perché c’è una forte fazione a Napoli che ritiene che Conte stia facendo un ottimo lavoro ma niente di straordinario, questo lo fa imbufalire. Perché c’è chi dice: ‘Ma come, hai una base di campioni d’Italia a cui hai aggiunto 150mln di grandi calciatori, sei arrivato tu che sei costato 20mln…’. Poi dare una mano per 20mln io la do a chiunque, onestamente questa mano è ben ripagata, anche con dei bonus molto importanti. Quindi lui è venuto a dare una mano, ha accettato perché conosceva De Laurentiis e c’era un rapporto di simpatia e stima, non poche volte il presidente ha cercato di portarlo a Napoli.

Però stasera Conte è stato finalmente Conte e mi è piaciuto. Perché lui dice queste parole: ‘Nella vita privata lasciamo perdere, vi garantisco che io a Napoli con la mia famiglia ci sto bene e ci voglio anche rimanere’, ma c’è un però. ‘Io sono Antonio Conte e nel momento che c’è Conte, Caressa e tanti altri dicono che arriva primo o secondo. Ma io per arrivare primo o secondo non è che faccio i miracoli, per arrivarci devo fare la squadra. Quest’anno sto facendo un miracolo. L’anno prossimo se la società mi mette a disposizione le risorse necessarie, perché sono venuto per vincere, sento questa responsabilità verso me stesso e i napoletani, benissimo: si continua. Se non ci sono le condizioni non si continua’. Il discorso piacerà moltissimo ai napoletani, perché diranno che Conte vuole restare a Napoli per vincere, va benissimo. Però c’è qualcosa che non mi torna e spiego. Se per ipotesi io e Iannicelli ci siamo chiariti e va tutto bene, perché all’improvviso devo venire qua e attaccarlo su una cosa sulla quale siamo già chiari? Oggi ho intervistato De Laurentiis che mi ha detto tre cose fondamentali: 1) Che sapendo di aver preso Conte, dal primo giorno ha tirato fuori le telecamere, un regista, degli attori, lo straordinario bambino del film Napoli-New York, e farà il film su questo campionato, sperando che poi la fortuna lo arrida. 2) Ha garantito che nei prossimi anni il Napoli sarà fortissimo. 3) Ha detto che il primo settembre il centro sportivo parte dando nomi e cognomi dei dirigenti che stanno lavorando su 18 situazioni, tre sono ancora in ballo: Qualiano, Monteruscello e un’altra in zona Castel Volturno, non La Piana che è stato scartato dagli agronomi. Quindi si farà un centro sportivo, queste cose Conte le sa. Quindi se si lamenta di un centro sportivo, sapendo che lo sta per fare, perché si lamenta? De Laurentiis, durante la conferenza in cui si autoaccusò degli errori della passata stagione e anche alla presentazione di Conte, disse: ‘Non è un nuovo capitolo ma un nuovo libro e spenderemo tanto!’. Ha già speso 150mln ed ha già pronti altri 150mln da investire, cosa che in Italia non può fare nessuno. Allora Conte si ritrova una squadra che lotta per lo scudetto, mal che vada arriva seconda, c’ha 150mln di assegno circolare su tavolo perché De Laurentiis è pronto ad investire nella squadra, si ritroverà il centro sportivo nel corso del triennio. Tra l’altro De Laurentiis ha detto: ‘Sono a disposizione del sindaco perché capisco che non si può buttare a mare uno stadio così importante, ma ci sono dei problemi su dei quali ci devono relazionare’. Magari si farà pure il Maradona, questa cosa è molto più complicata. Ma difronte al fatto che c’ha 150mln sul tavolo, il centro sportivo che sta partire, la totale disponibilità della società a farlo comandare, perché anche oggi De Laurentiis non ha proferito parola ed io non gli ho voluto chiedere della vicenda Conte per evitare polemiche visto che si lotta per il campionato. Allora dopo tutto questo perché Conte se ne esce con queste affermazioni? Per me lo fa per giocarsi un potere, quello di sedersi davanti a De Laurentiis e imporre le sue scelte, altrimenti non si capisce perché lo fa”.