Chiariello furioso: "Il Napoli ha fatto schifo! Conte, spiegaci anziché creare problemi in conferenza!"

vedi letture

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Canale 21 con il suo editoriale post Monza-Napoli: "Sono buoni, anzi ottimi i tre punti i raccattati a Monza. Per il resto, turiamoci il naso. Non sarà il momento del bel gioco, contano i risultati, però c’è un limite a tutto. La prestazione del Napoli a Monza è stata indecente. Il primo tempo del Napoli è stato un qualcosa di imbarazzante, il portiere del Monza si è andato a prendere un caffè e non se n’è accorto nessuno.

È veramente inconcepibile che uno come Raspadori non debba giocare, e che in una partita che il Napoli deve vincere a tutti i costi, contro l’ultima in classifica già retrocessa, si presenti con Spinazzola ala. Piuttosto che fare conferenze stampa che creano solamente problemi a tutto l’ambiente, Conte ci venisse a spiegare certe scelte, che non sembrano scelte di chi vuole vincere. Stasera è stata una follia mettere Raspadori fuori e infatti la partita si è vinta quando è entrato lui: ha dato una palla a Politano che si è fatto parare il tiro, un’altra a McTominay che ha segnato il gol vittoria, grazie all’uscita a farfalle di Turati. Parliamoci chiaro: se Turati non fosse uscito a vuoto incredibilmente, il Napoli il gol non l’avrebbe segnato. Nel calcio ci sta anche l’errore dell’avversario, ma contro un Monza scarso che sta rischiando di battere il record negativo di punti in Serie A, il Napoli ha passato gli ultimi 10 minuti da provinciale sparando la palla in tribuna.

Ma che conta, siamo pari all’Inter? Invece conta, perché con questo modo di giocare noi non le vinciamo cinque partite. Il Napoli di oggi mi ha spaventato: ritmo zero, sembrava una partita di fine stagione. Scelte dell’allenatore che - ci sta portando verso un sogno per carità - si presenta sull’orlo di una crisi di nervi in conferenza stampa senza spiegarne i motivi, mette in campo una formazione pavida e senza capo né coda e tarda come al solito i cambi. Non ci siamo proprio, questa è una corsa scudetto. Vanno bene i tre punti, ma oggi abbiamo assistito a una delle partite più brutte del Napoli negli ultimi 10 anni. Se non si fosse vinta grazie alla papera di Turati, i voti sarebbero stati dallo 0 al 3 alla squadra e all’allenatore sotto lo zero. E sarebbero partiti i processi infiniti, perché il Napoli ha fatto schifo! Poi sono buoni i tre punti e speriamo vada meglio la prossima. Però io onestamente non la trovo accettabile una sofferenza così contro il Monza. Perché nel primo tempo non abbiamo giocato, entra Raspadori e facciamo il gol, e poi abbiamo iniziato a spararla in tribuna. L’edizione-bis di Bologna-Napoli. Può avere questa proposta di gioco una squadra in lotta per lo scudetto? Sotto il tappeto c’è tanta polvere e non possiamo far finta di niente, perché sembriamo puliti, ma puliti non siamo”.