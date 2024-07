Chiariello: "Hermoso? Se Conte lo avesse voluto, il Napoli lo avrebbe preso"

Oggi su Radio CRC, nel corso della trasmissione In Ritiro Con Te, Umberto Chiariello è intervenuto analizzando la vicenda Hermoso-Napoli.

"Girano come spesso accade le solite maldicenze per mettere in cattiva luce le persone. Dopo il comunicato stampa del Napoli su Hermoso, immediatamente è partita la contraerea mediatica, per cui il Napoli da squadra pronta per lo scudetto, diventa una squadra che non entra in Champions. Io sono ormai refrattario e stufo dei soliti attacchi di pagine, che hanno anche rifiutato un confronto, perché noi eravamo pronti ad invitarli in radio. Io sarei stato molto contento, l’ho detto e lo ribadisco, se fosse arrivato Hermoso, perché mi sembra un buon difensore. Allo stesso modo sarei stato contento se il Napoli fosse riuscito a liberarsi di Juan Jesus, ma capisco che ha un anno di contratto e non è semplice."

"Se Conte avesse voluto Hermoso a tutti i costi, il Napoli gliel’avrebbe preso. Evidentemente devo dedurre che non è così. Ma mentre Buongiorno era un uomo fondamentale per sistemare il reparto arretrato, Hermoso era un’occasione di mercato. È un parametro zero, 29 anni, scaricato dall’Atletico Madrid, 4 presenze in nazionale, nessuno alla porta per lui. Non mi sembra che stiamo parlando di Krol o Beckenbauer. Era un buon difensore, un’occasione che si poteva cogliere, ma che il Napoli non ritiene di cogliere a quelle cifre. Evidentemente Conte fa altre scelte. Io voglio ricordare che lui ha ben quattro possibilità con gli attuali difensori. Può decidere di rilanciare Natan, per il quale giudicarlo in un’annata così disastrosa mi sembra prematuro; valorizzare Rafa Marin, sia facendolo giocare a sinistra, dove ha giocato già all’Alaves, sia mettendolo centrodestra con Rrhamani centrale e Buongiorno centrosinistra; la terza soluzione è Olivera, che Bielsa ha ricostruito come un difensore centrale e può farlo tranquillamente; trasformare Di Lorenzo in braccetto. Quindi di soluzioni ce ne sono ben quattro e non so a quale Conte pensi primariamente, ma se non ha avallato l’acquisto di Hermoso e non lo ha preteso, evidentemente si ritiene abbastanza coperto sulla linea dei difensori centrali."

"Magari chiederà un esterno, più probabilmente a destra. Quest’anno c’è Conte, che sceglie chi entra e chi esce. Dobbiamo essere coerenti: se vogliamo fidarci di lui, non possiamo farlo a giorni alterni. Hermoso mi sarebbe piaciuto, non viene? Me ne faccio una ragione. Abbiamo speso i più grandi soldi del mercato con Buongiorno, senza contropartite. Non dobbiamo vendere per comprare: il Napoli ha messo già sul piatto 50 milioni. Non è finita qui, si tratta solo di attendere."