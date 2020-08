Chiariello: "I grandi attaccanti classe '87 sono diventati pesi ingombranti"

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato nel suo 'Edito Nuovo' ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Individuiamo gli attaccanti più forti del pianeta. Ibrahimovic ormai fu, perché va verso la quarantina. ,Rimane un grande motivatore e tutore, crescerà Leao al Milan. Tolto il vecchio Ibra chi ci rimane? Ronaldo, 35 anni, oggi in auge c'é il grandissimo polacco Lewandoski, 32 anni, e tolti Mbappè e Lautaro, 22 e 23 anni, restano tutti i grandi vecchi. Quegli attaccanti della classe 87: Suarez, Cavani, Higuain, Benzema, Mertens e Leo Messi. Se Mertens è riuscito a strappare il rinnovo di contratto col Napoli e Benzema è riuscito finalmente a brillare di luce propria nel Real Madrid, propirio Suarez ha avuto il ben servito dal Barcellona, Higuain è stato letteralmente cacciato dalla Juventus e Messi è alle porte del Barcellona. E' vero che è autodecisione di Leo, ma è anche per problemi di conti, infatti Bartomeu non potrebbe presentarsi a marzo con i conti disastrati del club e quindi è il primo che vorrebbe la partenza di Messi. Quindi questi signori, che creavano la bava alla bocca ai dirigenti delle massime squadre, oggi sono dei pesi ingombranti dai costi elevatissimi di cui non si sa cosa farsene ad appena 33 anni. E' venuto il momento del ricambio generazionale, ma all'orizzonte grandi calciatori non se ne intravedono".