Chiariello: "Il campo ha sentenziato, questa dirigenza è la più forte della storia del Napoli"

"Il Napoli di De Laurentiis solo due volte ha fatto 5° e due volte 7°, per il resto tra il 2° e 3° posto, tralasciando i primi anni in A".

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale ai microfoni della trasmissione 'Un calcio alla radio', su Radio Napoli Centrale: "Il Napoli di De Laurentiis solo due volte ha fatto 5° e due volte 7°, per il resto tra il 2° e 3° posto, tralasciando i primi anni in A. Da Mazzarri in poi, il Napoli ha sempre consolidato ottimi risultati. Quest’anno chissà che il Napoli riuscirà a vincere qualcosa, è presto per tirare somme ed essere troppo ottimisti. Bisogna guardare la storia. Un presidente, con poche risorse, che si autofinanzia con una gestione brillante al quale vengono rotte le scatole per qualsiasi cosa, interessa vedere il calcio o essere dirigenti? L’unico modo per gestire è essere vincenti e quando si dimostra di aver preso una squadra inesistente e portarla tra le prime venti d’Europa, interessa la forma o la sostanza?".

Nel contesto calcistico esiste un’unica sostanza, il campo che è giudice unico e che ha sentenziato che questa dirigenza è la più forte della storia del Napoli per costanza di rendimento, che mai in cento anni di povera storia - a parte la parentesi del genio del calcio - abbiamo avuto".