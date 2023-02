Chiariello: "Il gesto di Osimhen a Kvara fa capire tutto. Meret? In fila all’INPS"

"Mi dispiace che i tedeschi abbiano perso un’ottima occasione per fare una bella figura, non tafferugli, ma alzarsi in piedi e fare chapeau a questo Napoli".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Ieri è successa una cosa che, nel calcio, sa di leggenda. All’Anfield Road, in casa del Liverpool, dove c’è la famosa curva dei Reds he canta in maniera straordinaria, il Liverpool è partito con 2 gol al Real Madrid di Carlo Ancelotti, facendola sembrare l’inizio di una mattanza. Ieri, il Real Madrid ha dimostrato ancora una volta di essere il Real Madrid chiudendo la partita 2-5 con una doppietta di Vinicius top player assoluto, Benzema. I veri galattici, però, siamo noi. “Così si gioca in paradiso”, leggo stamattina, la Gazzetta mette Osimhen in prima pagina. Era dai tempi di Arrigo Sacchi e del Milan degli ‘irriducibili’ che andò a dominare a Madrid che non si vedeva un’italiana così: il Napoli ha dominato in lungo e in largo.