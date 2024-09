Chiariello: "Il miglior mercato è della Juve. 8 al Napoli, ma ecco come può diventare da 10"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno.

Di seguito le parole di Umberto Chiariello: "La mia Top 11 di sempre è composta da Zoff davanti a Castellini; Bruscolotti e Ferrara come l’anno del primo scudetto, poiché un grande terzino sinistro non lo abbiamo mai avuto, Krol e Koulibaly. A centrocampo non ammetto repliche, Bagni, Iuliano e Hamsik. Maradona dietro due punte che per me sono Careca e Altafini. Mi piacerebbe inserire Kvaratskhelia, che considero quasi un fenomeno.

Al mercato del Napoli se devo dare un voto do 30 senza lode, poiché per la lode ci vuole un pizzico in più. Voto da 1 a 10? 8 pieno. Se esplode Osimhen in Turchia gli do 10 poiché recuperiamo un po’ di soldi.

Chi ha operato meglio sul mercato? In assoluto la Juventus che ha fatto un mercato straordinario. A centrocampo ha messo tre interpreti importanti, tra cui c’è Koopmeiners che considero il colpo dell’anno. Voto al mercato della Juve? 9, anche se non è riuscito a prendere Calafiori o i calciatori che voleva in un primo momento.

Il voto 8 va al mercato del Napoli, poiché ha fatto cinque colpi di livello superiore. Buongiorno, che è il miglior difensore acquistato sul mercato, Neres, che è uno dei più forti fantasisti, McTominay e Gilmour, che sono due centrocampisti di alto livello, e Lukaku davanti.

7 e mezzo va all’Inter che ha messo nel motore un difensore fresco come Palacios, ma soprattutto Taremi che è un forte attaccante e Zielinski. 8 alla Roma che ha fatto un signor mercato. Indietro si è presa l'esperienza di Hummels e Hermoso. A centrocampo ha acquistato Kone, mentre in attacco sono arrivati Soulè e Dovbik che è il capocannoniere della Liga spagnola. L’ossatura di base l’ha conservata e perciò la Roma fa un mercato sontuoso.

I voti buoni si fermano qui. Il mercato del Milan sarebbe da 6 e mezzo o 7. Morata non convince a pieno, Abraham diventerà riserva. Fofana a centrocampo è un grande colpo. Non è male il mercato del Milan, ma la scelta di Fonseca potrebbe farlo apparire deficitario, poiché è una scelta non consona a questa squadra.

La Lazio è indecifrabile, Baroni era uno che meritava una chance. La Fiorentina, se Kean esplode e Guðmundsson ritorna quello del Genoa, può diventare interessante come squadra.

Atalanta secondo me si è indebolita poiché ha perso Koopmeiners e Retegui non è Scamacca. Idem per il Bologna che ha perso Zirkzee. Interessante, invece, è il Torino che con Vanoli gioca bene. Atalanta, Torino, Lazio e Bologna penso che si giocheranno dal sesto al nono posto".