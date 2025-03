Chiariello: "Inzaghi nervoso. Credeva facile lo scudetto, ma ha il 'cagnaccio' Conte a mordergli la schiena"

vedi letture

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Di seguito le parole di Umberto Chiariello: "Dopo Napoli-Milan è stato impossibile dormire. Ci sono volute varie ore per smaltire l’adrenalina in circolo e la tensione alta del match. Io litigo con Iannicelli e poi mi sfogo. Quando ho finito Campania Sport, sono tornato a casa e mi sono rivisto la partita minuto per minuto per analizzare ogni azione e fornire giudizi critici e analitici su tutti gli episodi del match.

Quando fai le pagelle a caldo subito dopo il match non sempre riesci a dare giudizi oculati. Ieri sera ho dato a me stesso un buon voto poiché ho confermato in pieno le pagelle dopo aver rivisto il match. Un voto in meno a Billing, mezzo voto in meno all’arbitro, comunque sufficiente. Il Napoli ci ha messo la grinta, il cuore e la passione per vincere la gara. Ieri ho visto un gran capitano! Di Lorenzo mi è piaciuto e non capisco perché gli abbiano dato 6 e 1/2 alcuni giornali. Per me è stato strepitoso come capitano, se non abbiamo pareggiato lo dobbiamo a tre uomini: Di Lorenzo, Meret e Buongiorno.

Buongiorno è un gigante e non ha perso un duello ieri sera. Ci ha salvato in tante situazioni. Mi è dispiaciuto solo vederlo titubante in nazionale. La difesa con Gatti non è stata una buona scelta di Spalletti. Il gol del raddoppio è frutto di un'azione del difensore del Napoli. È stata una diga. Sul gol di Jovic ci poteva fare poco. Meret sta facendo un campionato esaltante per quanto continuate a gettare fango su questo ragazzo. È un para rigori notevole con intuito, destrezza e rapidità. È il portiere meno battuto della Serie A ed ha ben 10 clean sheet all’attivo, che gli volete dire? Ci sta salvando in svariate situazioni.

Il terzetto ha tenuto in piedi la baracca, ben coadiuvato da Rrahmani. Olivera è crollato fisicamente ieri sera. Lobotka è uscito tra i crampi. Il Napoli era sulle gambe per motivi oggettivi. Abbiamo affrontato il finale di partita senza il centrocampo poiché non c’erano Anguissa, Lobotka e McTominay. Sozza ha arbitrato bene, ha commesso solo un errore grave sul fallo di Meret. Il rigore era netto, senza dubbio. Lo hanno detto tutti i giornali nazionali ed i maggiori siti, ed anche i migliori commentatori arbitrali come Marelli e Cesari (Bergonzi e Calvarese non mi piacciono). Se fosse stato in malafede, con Lukaku che ha rischiato tanto entrando a martello, Sozza gli avrebbe dato subito il rosso, invece Sozza gli ha dato correttamente il giallo perché il piede non era alto. Non ha sbagliato, ma se fosse stato in malafede avrebbe colto l’occasione. Ha arbitrato bene, con pochi errori, siete piccoli nei vostri giudizi complottisti.

Simone Inzaghi pensava che avrebbe accelerato in campionato, si sarebbe preso facilmente lo scudetto e poi avrebbe pensato alle coppe. Invece, sul sedere si ritrova il Napoli come un cane da caccia. Capisco il perché si stia agitando e sia nervoso. Sentirsi mordere alla schiena non fa piacere. Specie se il cagnaccio si chiama Antonio Conte. Rischia di fare la fine della pubblicità Coppertone, la ricordate? Tranquillo, Simone, mettiamo la freccia e ce ne andiamo per Pasqua, così ti calmi e non rischi l’esaurimento nervoso”.