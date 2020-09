Chiariello: "Koulibaly? Il Psg mi spaventa, prese Icardi a 48 ore dalla fine del mercato"

Umberto Chiariello è intervenuto a Super Sport su Canale 21: "Più passano i giorni e più cresce la fiducia che Koulibaly resti, ma questo blocca il mercato del Napoli. Tutte le altre cessioni programmate non porteranno acquisti. Solo il Psg resta in gioco e Leonardo mi spaventa. Lo scorso anno fece il blitz decisivo per Icardi a 48 ore dalla fine del mercato. Maksimovic? Non credo proprio vada via".