Chiariello" Lozano a 5mln di stipendio è stato devastante nello spogliatoio"

Nel corso di Campania Sport su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato anche di Hirving Lozano: "E' stato devastante il suo approdo nello spogliatoio, gente che tira la carretta da anni come Mertens, Insigne, Callejon, si trovano insieme a questo ragazzo che prende 5mln da subito, più di loro, e negli allenamenti hanno misurato subito che non è un fuoriclasse. Non sono scemi, sono intelligenti i calciatori per arrivare in serie A e ti pesano subito. Se arriva Maradona e prende 5 volte il tuo stipendio, nessuno dice nulla, come Koulibaly passato a 6mln, nessuno si lamenta, ma se arriva un giocatore senza ruolo... poi Ancelotti non l'ha aiutato perché l'ha messo sempre fuori ruolo, a scapito di Milik, Mertens o lo stesso Insigne allora nascono attriti di spogliatoio. Capita che dei giocatori non riescano ad esprimersi, vedi anche Jovic al Real Madrid".