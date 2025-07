Fabbroni: “Inter ancora un po' davanti, potrebbe essere annata interlocutoria per il Napoli"

vedi letture

Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “McKennie vice Anguissa? Potrebbe essere un giocatore duttile, ma il Napoli sta seguendo altri profili. L’Inter con Lookman avrà un’altra freccia in più e sicuramente lotterà lo scudetto. Ma adesso c’è un allenatore nuovo e c’è sempre uno scotto da pagare quando si cambia allenatore. L’Inter, anche due finali di Champions in tre anni, è accreditabile per raggiungere le fasi finali della Champions League.

Mentre il Napoli, dopo un anno di assenza, farà un ritorno importante. Metto ancora l’Inter un po’ davanti rispetto al Napoli. Questa potrebbe essere un’annata interlocutoria per il Napoli, visto che è iniziato un nuovo progetto tecnico. La Supercoppa italiana, invece, potrebbe essere un obiettivo raggiungibile dal Napoli. In Champions, invece, per il Napoli sarebbe una grande cosa passare il primo turno, ma credo che dovrà fare gli spareggi.

A Castel di Sangro vedremo più il 4-2-3-1, perché consente a De Bruyne a giocare nelle zone di campo che preferisce. Punterei sempre Juanlu Sanchez come vice Di Lorenzo. Conte dovrà fare scelte diverse quest’anno, visto che si gioca ogni tre giorni. Anche perché l'obiettivo numero del Napoli sarà l'Europa”.