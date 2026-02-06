Chiariello: "Ma quali complotti! Oggi calcio si rovina con regole assurde"

Umberto Chiariello su Radio Crc nel suo consueto editoriale ha affrontato alcuni temi relativi al momento che sta vivendo la squadra azzurra in stagione.

"Pensate davvero che esista un sistema di potere asservito alle tre strisciate? Se fosse così, alla Juventus avrebbero mai dato contro quel rigore su Bremer? Quello è un rigore televisivo, parliamoci chiaro. Io, per esperienza, guardo sempre la reazione dei calciatori. In quel caso nessuno dell’Inter aveva protestato, hanno continuato a giocare e poi se ne sono andati. È un rigore da VAR: step on foot, codificato.

Possiamo discutere se i rigori televisivi siano giusti o meno, io per esempio non li concederei mai, a meno che non emerga qualcosa di realmente importante sfuggito all’arbitro. Come è successo a Torino. L’arbitro Mariani chiede aiuto al VAR, che è Doveri, e Doveri clamorosamente non si accorge di un chiaro ed evidente errore. Ma da qui a parlare di complotto ce ne passa.

Io non sono una mammoletta, state sereni. Ho esperienza nel mondo del calcio, anche a livelli politici e federali. Conosco i giochi di potere, ho rapporti dentro Federazione e Lega. Sarei l’ultimo a dirvi che il calcio è pulito: il calcio non è pulito. È un’enorme entità economica e dove girano soldi non può esserci pulizia totale, soprattutto quando le regole sono ridicole o non applicate.

Il calcio si sta rovinando con regole assurde, con un uso del VAR sbagliato, con tornei infiniti che lo rendono insopportabile. Ma una cosa mi rende moderatamente ottimista: oggi vincere si può. Non ci scontriamo più contro un sistema inscalfibile come in passato. Oggi, se sei bravo, puoi farcela".