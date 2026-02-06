Del Genio: "Escludo cambio modulo, Conte fa il suo miglior calcio col 3-4-2-1. E non è difensivo!"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della sua trasmissione, rispondendo a una domanda sulla possibilità di un cambio modulo per il Napoli: "Se è possibile ipotizzare un cambio modulo? Nel momento in cui si è passati al centrocampo a due c'erano due opzioni: o mettere un giocatore offensivo in più e fare 4-2-3-1 o quella a cui ha fatto ricorso Conte, mettendo il terzo centrale e andando coi due quinti.

Potrebbe essere nelle corde del Napoli fare il 4-2-3-1, ma io ho visto Conte molto soddisfatto di questo sistema, si sente più nel suo calcio. Ma non perché faccia un calcio difensivo, perché con il 3-4-2-1 a volte il Napoli ha giocato in maniera molto offensiva, con la linea alta, andando a pressare nell'ultimo terzo di campo, riaggredendo bene.

Credo che il Napoli possa fare il 4-2-3-1, ma secondo me Conte è bravissimo con l'attuale sistema. Il problema è che mancano i cambi in questo periodo, non è il sistema di gioco. Anzi, questo sistema di gioco mi sembra che esalti di più il calcio di Conte".