Sabatini: "Lobotka? Spalletti porterebbe alla Juve 2-3 giocatori del suo Napoli"

“Milinkovic-Savic o Meret? Per Conte non sarà una scelta facile, mi spiace dire che l’impressione che ho, netta, è che Conte sia più sicuro con Milinkovic-Savic. Meret è il portiere degli scudetti, forse bisognava ragionare se fosse il caso di fare un investimento importante su Milinkovic-Savic. Dualismo? Penso si riapra col rientro del serbo. Avere due portieri che si equivalgono è un’anomalia, il ruolo del portiere è particolare”. Così il giornalista Sandro Sabatini intervenuto a Radio Marte.

“Lobotka alla Juventus l’anno prossimo? Non posso aggiungere nulla a queste parole. Si sa che Spalletti abbia due o tre calciatori del suo ex Napoli nei suoi pensieri e che porterebbe serenamente alla Juventus. Penso ci sia Lobotka tra questi tre, lo slovacco migliorò molto con Spalletti che vuole anche Osimhen e Anguissa. Spalletti ha trovato un mini surrogato di Anguissa in Thuram, mentre uno come Lobotka non ce l’ha. Ah, è stato Cassano a parlare di Lobotka? Con Cassano sono spesso d’accordo, con lui non sono d’accordo solo quando mi insulta. Però resterei sorpreso che Spalletti si sia confidato con Cassano (ride ndr.)”.