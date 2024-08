Chiariello: "Mercato? Detesto questo catastrofismo improvviso, mi fa ribrezzo"

Dopo il Girona, intervenuto a Tutti in ritiro su Canale 21, Umberto Chiariello ha dichiarato: "Tutto questo catastrofismo improvviso mi fa ribrezzo. Se penso che la Juve ha perso 3-0 col Norimberga e ha dieci giocatori importanti fuori rosa tra cui Szczesny e Chiesa. Solo a Napoli c'è questa abitudine di condannare subito. Meret ha sbagliato, vero, ma è un errore che gli servirà da lezione per non ripeterlo. Se poi Caprile dimostrerà di essere migliore di lui, Conte ne terrà conto.

Anche sul mercato c'è troppa tensione. Non è stato sbagliato mettere una clausola da 130 milioni per Osimhen, anche perché non sei obbligato a venderlo a quelle cifre, intanto però ti sei tutelato. Il Liverpool e l'Arsenal hanno fatto zero acquisti. Il mercato della Premier è totalmente ingessato. L'unico che investe è il Real Madrid che ha speso in Brasile. Tutti i grandi club d'Europa sono al palo. Io detesto questo catastrofismo imperante".