Chiariello: "Mi si dà dell'ex interista sui social, ma sono napoletano sfegatato da sempre!"

Umberto Chiariello, giornalista di Radio Crc, nel corso della trasmissione 'A pranzo con Chiariello' si è espresso così: "Mi sta molto divertendo il fatto che sui social si dice che io fossi interista da ragazzo e poi, per esigenze lavorative, ho cambiato squadra del cuore e sono diventato tifoso del Napoli. C'è un sindaco a Battipaglia, si chiama Cecilia Francese, dottoressa oncologa, mia compagna di banco al liceo. Chiedetegli se ero interista o ero napoletano sfegatato già a quei tempi.

Mica sono come alcuni che erano interisti, poi sono divenuti berlusconiani e hanno fatto il salto della quaglia, dall'Inter al Milan, tipo Emilio Fede. Io sono nato napoletano, non mi rompete le balle. Ho solo detto che l'Inter rappresenta, che vi piaccia o no, il calcio italiano. E la figura di cacca che ha fatto l'Inter è una figura di cacca che ha fatto il calcio italiano. Il PSG mi ha fatto strabuzzare gli occhi perché non avevo aspettative, chi ama il calcio guarda ogni partita".