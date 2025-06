Fabbroni sicuro: "Questo è il momento giusto per vendere Lobotka"

Mario Fabbroni, giornalista, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Napoli Centrale’: "De Bruyne? Arriverà, sono state anche fissate le visite mediche. Lobotka è giusto venderlo adesso? Sì, perché è stato protagonista di due scudetti ed ha prezzo fissato da una clausola rescissoria. Questo è il momento giusto di venderlo. Se è vera sta storia dell’Atletico Madrid e allora è un’occasione da cogliere.

Lo stesso discorso vale per Anguissa, che vuole andare in Arabia. Non si può dire ora di quando giocherà il Napoli, è ancora troppo presto. Mondiale per club? Juventus ed Inter avranno parecchi problemi poi in campionato, bisognerà vedere come gestiranno questa competizione. Se vuoi competere, di fatto, è un bel macigno per le preparazioni”.