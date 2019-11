Chiariello: "Napoli-Liverpool come una farfalla contro il gigante"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello in merito alla gara tra Liverpool e Napoli: "Si parla tanto della sfida di stasera all'Anfield contro i Reds che sono il top del top. A Napoli intanto si parla di multe, ammutinamento, capitano che non parte. Ciò che si prospettava come gara improbabile, è diventata impossibile. Mi viene una cosa un mente che mi fa sorridere: il 30 ottobre non solo il mio compleanno e quello di Maradona, ma un incontro di boxe con protagonista Mohammed Ali. Nello spogliatoio di Ali piangevano convinti che andasse al massacro, nessuno gli dava credito. Ali subì l'indicibile gridando 'questo sai fare?' Ali uscì e colpì: questo deve fare il Napoli questa sera, la farfalla contro il gigante".