Chiariello: "Napoli rischiava di perdere la Champions al Maradona per parcheggio Uefa"
Umberto Chiariello a Canale 21 ha parlato anche dello stadio, tra il progetto ambizioso di De Laurentiis di costruirne uno nuovo e quello attuale, il Maradona, che presenta diverse criticità: "Ma lo sapete che il Napoli ha dovuto cacciare i soldini propri per salvare le partite del girone di Champions?", ha rivelato Chiariello.
Il motivo: "La Uefa stava negando il permesso di giocare a Napoli perché aveva chiesto 180 parcheggio per la Uefa che non c'erano e il Comune gli voleva dare dei parcheggi dalla zona di Largo Lala dove il Napoli doveva spendere 10mila euro per il suolo, più il costo del parcheggio. Il Napoli ha preso parcheggi privati pagando di tasca propria per risolvere il problema", ha concluso.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Le parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com