Chiariello: "Napoli rischiava di perdere la Champions al Maradona per parcheggio Uefa"

Umberto Chiariello a Canale 21 ha parlato anche dello stadio, tra il progetto ambizioso di De Laurentiis di costruirne uno nuovo e quello attuale, il Maradona, che presenta diverse criticità: "Ma lo sapete che il Napoli ha dovuto cacciare i soldini propri per salvare le partite del girone di Champions?", ha rivelato Chiariello.

Il motivo: "La Uefa stava negando il permesso di giocare a Napoli perché aveva chiesto 180 parcheggio per la Uefa che non c'erano e il Comune gli voleva dare dei parcheggi dalla zona di Largo Lala dove il Napoli doveva spendere 10mila euro per il suolo, più il costo del parcheggio. Il Napoli ha preso parcheggi privati pagando di tasca propria per risolvere il problema", ha concluso.