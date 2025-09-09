Bianchi: "Conte e Pioli tra i migliori allenatori italiani, ma sono diversi"

Intervistato da Radio Firenzeviola, Ottavio Bianchi ha parlato del match che la Fiorentina giocherà contro il Napoli, soffermandosi su Pioli e Conte: "Sono sicuramente due tra i migliori allenatori italiani, sono molto diversi tra loro, entrambi sono dei veri professionisti che danno lustro alla categoria. Kean è molto interessante, ha un bel cambio di passo, è un attaccante moderno. Una volta gli attaccanti erano molto forti fisicamente ma un po' statici. Il calcio di adesso impone che gli attaccanti quando non sono in possesso vadano subito a recuperare. È un giocatore moderno che si adatta alle situazioni sia offensive che di contenimento. Non è un solista, aiuta molto anche il centrocampo, ma è certo che gli attaccanti di razza sono tutti un po' egoisti e solisti ma lui aiuta molto la squadra anche in fase di non possesso".

Il tecnico ha poi rivelato un retroscena sul suo passato alla Fiorentina: "Ho accettato l'incarico solo per dare una mano a degli amici, mi sono pentito amaramente di aver dato la mia disponibilità, ero lì per dare dei punti di riferimento tecnici, dei suggerimenti, ma con quello che è successo poi non potevo fare più niente, l'impostazione tecnica non c'entrava più niente, era una questione di amministrazione. Io ero un uomo di campo".