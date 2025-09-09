Lucarelli elogia Lucca: "Certo deve migliorare, ma è forte e ha una qualità"

Cristiano Lucarelli, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Kean e Retegui sono due giocatori importanti, vanno fatti i complimenti a Gattuso che ha trovato il modo di farli giocare entrambi. C’è stato un momento molto confusionario della partita, sono d’accordo con Gattuso, quando ti trovi a fare due partite nell’arco di tre giorni puoi calare da un punto di vista fisico e puoi mollare la presa. Kean ha uno strapotere fisico che ha dimostrato anche ai tempi della Juventus, se un allenatore importante come Allegri gli dava parecchio spazio non è un caso.

Lucca? In questo momento lui e Scamacca sono quelli con le caratteristiche più vicini alle mie, ovviamente gli auguro di fare molto meglio. Lucca è un calciatore di livello, bravo sulle palle alte e non solo, certo deve migliorare in qualcosa ma è forte, io lo volevo anche alla Ternana.

Napoli? Ogni tanto ho la necessità di tornare in città, perché è stata una tappa importante della mia vita. Finire la carriera in azzurro è stato il regalo più bello che mi potessi fare”.