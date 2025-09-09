Collovati aspetta Buongiorno per l'Italia: "Difensore vecchio stile..."

vedi letture

Fulvio Collovati, campione del mondo con la Nazionale Italiana di calcio, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Non riesco a parlar male di Gattuso, lo ammiro e mi piace la sua grinta che ha trasferito alla sua Nazionale. Mi prendo i lati positivi, i dieci gol in due partite e le due vittorie.

Questa squadra dovrebbe un capire che non bisogna concedere troppo in campo internazionale: un conto è l’Israele un altro è Francia, Brasile, Germania e le altre big. Non si possono prendere due gol con due giocatori avversari liberi in area di rigore. Buongiorno rappresenta un difensore vecchio stile che non lascia mai l’avversario, dobbiamo ricominciare ad insegnare a livello giovanile che bisogna stare attaccati all’uomo”.