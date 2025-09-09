Infortunio Rrahmani, lo specialista: "Conosco bene Conte, sono convinto di una cosa"

Andrea Causarano, ex medico del Siena ai tempi di Antonio Conte allenatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Infortunio Rrahmani? Impossibile giudicare dall’esterno la tempistica di una lesione, da quello che si legge nel comunicato stampa i tempi di due, tre settimane sono corretti. Conosco bene Canonico e so che farà tutto nel modo perfetto per evitare recidive, la prudenza va sempre tenuta come grande amica. Bisogna capire anche qual è la localizzazione canonica della lesione che i diretti interessati conoscono e sui quali calibrano i tempi di recupero, Napoli io la stimo anche per il grado di preparazione che si fa in estate, non fare tournee ti aiuta: in altre realtà la preparazione non esiste perché si va in giro per il mondo, si privilegiano gli accordi commerciali e la preparazione va a farsi benedire.

Si gioca anche su campi inadeguati come quelli degli Stati Uniti e questo non va bene per i calciatori che stanno approcciando alla stagione. Bisogna imparare che gli infortuni vanno digeriti, gli strumenti di lavoro sono tanti e gli allenamenti vengono monitorati costantemente. Conte è molto attento anche all’aspetto alimentare ed è molto competente anche negli altri settori oltre a quello tattico. Molti infortuni arrivano anche perché i carichi si riescono a monitorare, ma fino ad un certo punto perché poi diventa soggettivo a seconda del calciatore”.