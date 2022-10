Chiariello: "Non ci credo! Pensavo che col Liverpool fosse più bella di sempre..."

Dopo la storica vittoria del Napoli in Champions contro l'Ajax, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Canale 21.

Dopo la storica vittoria del Napoli in Champions contro l'Ajax, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Canale 21: "Non ci credo, io non credo ancora a quello che ho visto. Pensavo a Napoli-Liverpool come gara più bella di sempre, ma questa rischia di superarla. Il Napoli è durato due tempi e poteva fare più volte il 7-1".