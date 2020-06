Chiariello: "Occhio al futuro di Callejon, il Napoli non ha trovato esterni bravi come lui"

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto a Canale 21, alla trasmissione Super Sport: "Su Callejon non date mai per scontato nulla, era partito da Napoli già quattro volte. La società si è guardata in giro e ha visto che un esterno della sua bravura non lo trova. Callejon rimane un elemento preziosissimo e non mi meraviglierei se restasse almeno un altro anno a Napoli, il suo futuro è ancora tutto da vedere. Invece è evidente che andranno via Milik, Llorente e si proverà a mandar via Lozano in un discorso di scambi".