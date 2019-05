Chiariello: "Prima di comprare bisogna vendere, troppi nomi accostati al Napoli"

In diretta su Radio CRC è intervenuto Umberto Chiariello per commentare le voci di mercato in orbita Napoli: “Nelle settimane scorse dicevo di andarci cauti con le notizie di mercato, perché sono troppe. Lo stesso Ancelotti dice che ne hanno accostati troppi al Napoli. Oggi irrompe Rodrigo dal Valencia, per 45 milioni, è il nipote del calciatore leccese e il cugino del giocatore del Bayern Monaco di Thiago Alcantara e di Rafinha. E' lui l'obiettivo reale del Napoli, ad oggi. Tolto l'anno scorso, Rodrigo segna davvero poco, molto bravo tecnicamente, ma è il bomber che serve al Napoli? Allora io lo ripeto: Di Lorenzo, è probabile si faccia, per il resto abbiate pazienza e aspettate, perché in questo momento il Napoli deve prima vendere, capire quanti soldi riesce a mettere da parte per poi comprare. Ancelotti alcuni giocatori vorrebbe bloccarli subito, ma De Laurentiis non fa il passo più lungo della gamba”.