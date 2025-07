Galatasaray, l’allenatore lancia la sfida: “I tifosi sognano di giocare contro il Napoli!”

vedi letture

Intervenuto ai microfoni dell’emittente turca ASpor, l’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti in vista della stagione che sta per cominciare. Alla domanda provocatoria su quale avversario "da sogno" gli piacerebbe affrontare per una sorta di rivincita nel corso della nuova annata, il tecnico ha risposto così: "I tifosi del Galatasaray in questo momento stanno pensando al Napoli (ride, ndr). La prima richiesta è il Napoli!". Chiaro il riferimento a Victor Osimhen, da oggi ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso.

L'attaccante nigeriano lascia il Napoli a titolo definitivo: l'operazione si è conclusa per i 75 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, a cui si aggiunge un 10% sulla futura rivendita del calciatore. Il Napoli incasserà subito 40 milioni, mentre i restanti 35 saranno versati in due tranche entro il 2026. Dal canto suo, Osimhen percepirà uno stipendio da 15 milioni di euro netti a stagione, più un bonus fedeltà da 1 milione e 5 milioni aggiuntivi legati ai diritti d’immagine.