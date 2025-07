Osimhen, prima intervista dopo l’annuncio: “Il nostro obiettivo è la Champions!”

Victor Osimhen saluta ufficialmente il Napoli e riparte dalla Turchia: l’attaccante nigeriano è un nuovo giocatore del Galatasaray. Il trasferimento, atteso da settimane, è stato annunciato dai due club attraverso i rispettivi canali ufficiali, mettendo fine a una delle trattative più lunghe e complesse di questa finestra di mercato estiva. L’ex numero 9 azzurro si trasferisce a titolo definitivo per una cifra pari a 75 milioni di euro, corrispondente alla clausola rescissoria presente nel suo contratto con il Napoli. Al club di Aurelio De Laurentiis spetterà anche il 10% su un’eventuale futura rivendita del giocatore.

Osimhen ha firmato un contratto quadriennale con il Galatasaray, con un ingaggio monstre: 15 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungono un bonus fedeltà da 1 milione e 5 milioni legati ai diritti d’immagine. Dopo l’annuncio ufficiale, l’attaccante nigeriano ha rilasciato le sue prime dichiarazioni alla stampa turca: “Daremo tutto non solo in campionato e coppa, ma anche in Champions League, che è il nostro obiettivo principale! Non mi aspettavo così tanta accoglienza all'aeroporto. Era molto più di quanto mi aspettassi. Continuerò a sprecare ogni goccia del mio sudore per i tifosi del Galatasaray!”, le sue parole.