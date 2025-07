Il Nottingham accoglie Ndoye: "Colpo entusiasmante, lo seguiamo da molto tempo"

"Sono davvero felice di aver firmato per questo club". Sono queste le prime parole di Dan Ndoye, da oggi ufficialmente nuovo giocatore del Nottingham Forest. Salutato il Bologna e la Serie A, l'esterno svizzero classe 2000 è infatti stato annunciato dal club di Premier League, che dunque si assicura un giocatore a lungo inseguito dalle squadre italiane (Napoli su tutte, ndr): "È un momento molto entusiasmante per il Forest e ho capito subito di voler far parte di questo progetto. È una squadra ambiziosa, con una storia fantastica, e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura", ha continuato Ndoye che ha firmato per cinque anni (operazione da 40 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sull’eventuale futura rivendita).

"Tutto il club - si legge invece nel comunicato stampa del Nottingham - dà il benvenuto a Dan, congratulandosi con lui per il trasferimento al Forest".

Arrivano anche le parole dello Chief Football Officer della società inglese, Ross Wilson, che ha aggiunto: “Quella di Dan è un’aggiunta entusiasmante alla nostra rosa, un giocatore che seguiamo da molto tempo. Siamo molto felici che abbia scelto il Nottingham Forest per proseguire il suo percorso di crescita con noi”.