Chiariello: "Quanto peseranno gli infortuni? Spero che la Dea bendata non abbandoni il Napoli"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Dall’infermeria giunge notizia della lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra per Rrahmani e si presume possa rientrare in campo non prima del 2023. Ci sono due soluzioni: Ostigard che ricoprirebbe la sua posizione naturale oppure spostare Kim a destra e mettere Juan Jesus a sinistra. Perdere Rrhamani, tuttavia, non è una questione di poco conto visti gli impegni del Napoli. Fuori Inter e fuori Juve, abbiamo parlato solo di Milan, ma la Lazio c’è.

Non credo nell’Atalanta che lotterà per la Champions, non credo nell’Udinese. Guardando i trend, il Napoli le ultime 5 le ha vinte tutte; l’Atalanta 2 pareggi e 3 vittorie; l’Udinese si è appena fermato con l’Atalanta; la Roma è altalenante e ha perso Dybala; il Milan le ha vinte tutte tranne che quella col Napoli; Inter e Juventus non ne parliamo proprio: bianconeri con un andamento da Verona. Chi ha una tendenza positiva è il Monza che, nelle ultime 4 partite, ha fatto 1 pareggio e 3 vittorie. La Fiorentina è dietro la Salernitana; il Bologna 2 sconfitte, 2 pareggi e 1 vittoria.

Questo per dire cosa? Le classifiche vanno lette e pesate. È vero che il Napoli ha fatto meno scontri diretti rispetto a Lazio e Milan, non credo che Rrhamani potrebbe frenare questa tendenza. Domani c’è l’Ajax e poi il Bologna che mi preoccupa meno della Cremonese, anche se Thiago Motta mi evoca brutti ricordi. Successivamente c’è l’unica settimana in cui il Napoli potrà preparare bene la partita contro la Roma, altro scontro diretto. Il Milan ha perso Calabria e Florenzi e pesa; la Rom ha perso Dybala; Lukaku e Brozovic non stanno bene per l’Inter; la Juventus si infortuna da sola, vedi Chiesa e Pogba. Alla fine della fiera, quanto peseranno gli infortuni? L'anno scorso tanto, quest’anno sembra andare meglio, speriamo che la Dea bendata non abbandoni il percorso degli azzurri.".