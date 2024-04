Chiariello: "Quest'anno errori infiniti, ma il Napoli in Champions ha fatto più del suo dovere"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Andiamo a fare un’analisi di quella che è la situazione del calcio europeo. Ai quarti di finale, nessuna delle italiane ci è arrivata in Champions League. Ai nastri di partenza dei quarti di finale si sono presentate 3 spagnole, 2 inglesi, 2 tedesche e una francese, il solito PSG che non arriva mai da nessuna parte. Lo scenario ci dice questo: che se il Real Madrid riesce nella difficilissima impresa di uscire indenne contro il City – che è favorito – e l’Atletico Madrid resiste a Dortmund e il Barcellona passa col PSG, può capitare di vedere 3 spagnole su 3 in semifinale. Le inglesi possono fare una tripletta clamorosa: le tre squadre in lizza per la vittoria della Premier League, possono arrivare tutte e tre in semifinale col Liverpool in Europa League, e City e Arsenal in Champions. Le tedesche, più il Leverkusen in Europa League, potrebbero arrivare tutte e 3 in semifinale. I vertifici spagnoli, inglesi e tedeschi possono arriva in fondo in Europa. La riflessione che mi viene in mente, quindi, è che ci sono tre Nazioni che scendono con forza in campo e noi stiamo a guardare.

Possiamo dire, però, che il Napoli è uscito facendo la migliore figura? Gli errori di gestione di quest’anno sono stati infiniti, è vero, ma chi diceva che questo è il Barcellona più scarso della storia, stesse zitto. Le previsioni si sbagliano, sicuramente, quest’anno le ho sbagliate tutte, ma quando vedi giocare il Barcellona, secondo in campionato, vedi quello che sta tirando fuori di che parliamo? Il Napoli doveva fare un miracolo. Smettiamola, diciamo piuttosto complimenti al Napoli in Champions League che ha fatto il suo dovere e qualcosa in più".