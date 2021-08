Chiariello: "Sacrificherei Mertens e terrei Ounas, vi spiego"

Nel corso di 'Tutti in Ritiro' su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello: "Ounas è stato preso da Giuntoli quando il Napoli di Sarri lottava per lo scudetto, e non serviva proprio. Era un pulcino ballerino spaurito e Sarri ha detto 'Che me ne devo fare', non l'ha fatto giocare mai quando all'epoca serviva il Politano della situazione che lui voleva. Giuntoli però è bravo a vedere i giocatori, come ci diceva Incocciati l'algerino in Francia era considerato un talento vero. Adesso dopo alcuni anni negativi, l'anno scorso a Crotone, si è visto un giocatore vero. Cosmi dice che Ounas è un giocatore importante, che ha colpi eccezionali. Io me lo terrei, perché spacca le partite e farei un sacrificio pesante: Dries Mertens. Infatti, se il Napoli deve abbassare il monte ingaggi non deve farlo con quei giocatori fondamentali, ma con quelli che in questo momento non lo so più. Con tutto il rispetto per quello che ha fatto il belga a Napoli, solo Mertens costa al Napoli quasi 9 milioni ed ormai è grasso che cola se ti dà 10 gol a stagione".