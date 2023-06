Chiariello: "So di un'offerta per Juan Jesus, può partire. E anche una cosa su Osimhen..."

Umberto Chiariello è intervenuto a Canale 21 per parlare di mercato

Umberto Chiariello è intervenuto a Canale 21 per parlare di mercato: "So che c'è un'offerta per Juan Jesus che potrebbe partire. Io a questo punto prenderei due difensori con Juan Jesus e Kim via. A sinistra mi piace molto Parisi, potrebbe essere un'ottima alternativa a Olivera qualora partisse Mario Rui. Un amico commercialista mi ha detto che per decreto crescita e sistema di ammortamento, il Napoli può arrivare ad offrire fino a 10 milioni di euro a stagione a Osimhen per i prossimi tre anni".