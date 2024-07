Chiariello: "Sostituto di Zielinski? Il Napoli l'ha già preso! Greenwood? Solo con una cessione"

vedi letture

Umberto Chiariello, ai microfoni di Radio Crc, ha parlato delle prossime mosse di mercato del Napoli in questa sessione estiva

Umberto Chiariello, ai microfoni di Radio Crc, ha parlato delle prossime mosse di mercato del Napoli in questa sessione estiva: "Il Napoli è fatto a centrocampo. Non è vero che non ha sostituito Zielinski, ha sostituito Piotr con Folorunsho. In difesa ne ha pure troppi. Per quando riguarda l’attacco, l’unica situazione da sistemare è quella di Osimhen.

Se resta, il Napoli fa bingo. Se va via, arriva Lukaku che è un uomo di Conte. Poi il Napoli resta alla finestra se ci sono delle eventuali occasioni, perchè la squadra ha liquidità. In questo momento il Napoli deve concentrarsi sulle uscite. In questo momento Greenwood non è una priorità, dovesse arrivare uno tra Politano e Ngonge è di troppo”.