Chiariello: "Spalletti crolla sempre nel girone di ritorno? Una bugia, ecco da dove nasce"

"Inzaghi fa sempre malissimo nel girone di ritorno, al contrario di quanto si dice di Spalletti che si è rivelata una bugia".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' il giornalista Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "Voglio fare un confronto che smentisce molti luoghi comuni. Escludo dal novero delle più forti la Juventus per le note vicende giudiziarie e perché non la annovero tra le concorrenti allo scudetto, ma se c’è una squadra che può rappresentare un minimo pericolo per il Napoli è l’Inter.