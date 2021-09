Chiariello: "Spalletti ha allontanato i fantasmi di Napoli-Verona e ha ricostruito la testa"

Umberto Chiariello, giornalista, nel corso di 'Campania Sport', trasmissione in onda su Canale 21, si è così espresso: "Questo ciclo di partite ci darà la dimensione di questo Napoli, che in questo momento guarda tutti dall’alto in basso. Questo non accadeva dai tempi di Sarri, quando si laureò per due volte campione d’inverno e ahi noi non riuscì a completare l’opera. Questo Napoli di Spalletti ha raggiunto una cosa fondamentale, ha allontanato quello che eduardianamente possiamo chiamare ‘questi fantasmi’, che ci ricorda Napoli-Verona. Dopo quella gara il pubblico si è allontanato ed rimasto amareggiato, la squadra è rimasta colpita da sé medesima. Spalletti ha avuto un compito principale: quello di ricostruire mentalmente questa squadra. Non so se il Napoli lotterà per lo scudetto fino alla fine e manterrà un ritmo del genere che è straordinario, però so per certo che Spalletti ha saputo avviare un’opera di ricostruzione mentale di questa squadra degna di un grandissimo allenatore, quale egli è”.