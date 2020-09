Chiariello: "Speriamo in una folgorazione sulla via di Damasco del duo Fabian-Zielisnki"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Napoli ormai va diritto verso la pista Tottenham dove Milik si suicida vedendo un altro campionato dalla panchina. Koulibaly sembra essere in uscita, ma non c’è alcun nome in grado di sostituirlo. Il Napoli, intanto, incontra il Genoa: con che modulo? Con quali uomini in campo? Speriamo in una folgorazione sulla via di Damasco del duo Fabian-Zielisnki nel saper trovare finalmente un amalgama".