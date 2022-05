Chiariello su Spalletti: "Non è ben visto. Ha tanti limiti, vuole fare troppo il filosofo”

"Come al solito Spalletti si trova sempre in contrasto con i leader degli spogliatoi come è successo a Roma com Totti".

Umberto Chiariello, volto noto di Campania Sport, è stato ospite della puntata odierna di 'Club Napoli All News' su Teleclubitalia: "La qualificazione in Champions è indispensabile, ma era doveroso anche perché l’Atalanta e la Juventus quest’anno si sono suicidate. Sono arrabbiatissimo perché, come ha detto lo stesso Mertens, neanche nell’anno di Sarri avevamo avuto un’occasione così grande di vincere lo scudetto. Come dice Ciro il Napoli non era al di sotto di Inter e Milan. Dopo Bergamo tutti erano convinti che lo scudetto sarebbe stato conquistato dal Napoli, perciò non ci sto quando ADL dice che l’obiettivo era la champions e che la vittoria del campionato era un di più.

In questo momento nessuno vede Spalletti bene a Napoli, al quarto posto ti ci porta ma non oltre. Le dichiarazioni contrastanti di sabato dell’allenatore e di Mertens saranno un problema, come al solito Spalletti si trova sempre in contrasto con i leader degli spogliatoi come è successo a Roma com Totti. Spesso sbaglia, ha tanti limiti, vuole fare troppo il filosofo.”