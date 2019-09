Chiariello sui rinnovi: "Destino diverso per Mertens e Callejon, ma i più delicati sono altri tre"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, parlando dei temi di casa Napoli: "Oggi il temanazionale è quello dei rinnovi. Il Napoli non si fa piovere in testa. Giocatori arrivati colpevolmente in scadenza non ne ha quasi mai avuti, ha sempre gestito bene la faccenda contrattuale. Gli azzurri hanno solo due giocatori in scadenza: Mertens e Callejon, arrivati nell'epoca Benitez. Hanno destini diversi a quanto sembra. Il Napoli intende mandare a scadenza naturale Mertens, che sarebbe disposto a volare verso la Cina. Personalmente, non mi priverei di un giocatore come lui: ha peso nello spogliatoio, è un giocatore sano e tecnicamente valido. Lo avrei venduto l'anno scorso, nell'anno dell'addio di Sarri, per potenziarci. Callejon è un caso diverso: è probabile l'allungamento. E' indispensabile e fisicamente è intatto. Poi ci sono i rinnovi del 2021, in particolare quelli di Insigne, Milik e Zielinski. Ed infine blindare Fabian. La partita più importante il Napoli la gioca da settembre a dicembre: può perdere o blindare i suoi giocatori più importanti. Ma da questo punto di vista è all'avanguardia".