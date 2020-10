Chiariello sul Covid: "L'Italia non si è data regole proprie, sono perplesso..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “La mancanza di regole preventive da parte dell’organizzazione calcistica italiana lascia perplessi. Ogni Lega europea si è data delle regole, non valida per tutti, ogni campionato autonomamente decide come proseguire la stagione. La mancanza di uniformità pesa molto. L’Italia non si è data regole proprie, né ha seguito il resto d’Europa e stiamo vivendo un caso unico come quello del Genoa. Fanno il tampone, tutti negativi, giocano, tornano a casa, di nuovo tamponi ed escono 12 positivi. Com’è possibile? Ci vorrebbe un’inchiesta che appuri la verità".