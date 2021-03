Chiariello sul silenzio stampa: "Gattuso crea casini, che cafonata ha fatto contro Baldari!"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è stato interrogato anche sul silenzio stampa: "Ad ogni conferenza stampa alimenta polemiche e casini non si può controllare ed è meglio così! Molti dimenticano che Gattuso ha mandato a quel paese Baldari (ufficio stampa del club, ndr) che si era avvicinato per festeggiare la vittoria e stringergli la mano. Gattuso è fuori controllo contro il club, l'hanno messo in silenzio perché fa solo danni! Una cafonata di quel tipo davanti alle telecamere è grave perché l'hanno visto tutti! A Gattuso parte la vena, in campo e fuori, è un suo limite. A te non parte (verso Rastelli in studio, ndr) a lui sì! Massacrai Trapattoni, mi diede una lezione che non ho più dimenticato. Ancelotti l'ho massacrato, mi ha chiesto di chiacchierare al telefono per puro piacere di conoscermi perché si divertiva, ora e non in quel momento, è di livello superiore, questo mestiere ti richiede di resistere".