Chiariello: "Tutti i rinnovi sono macchiati dallo scoglio della causa, il Napoli parlasse..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “So che il Napoli ha fatto uscire un Tweet contro Nicita solo perché aveva paventato dubbi e perplessità sui rinnovi, relativamente allo scoglio invalicabile dei danni d'immagine. Io mi pongo una domanda: il Napoli ha offerto 10 milioni a Mertens? Nessuno potrà dire a De Laurentiis che non ha fatto il possibile. Ha 33 anni, ne siamo tutti innamorati, ma dargli 10 milioni netti all'anno dopo il Covid che dovrebbe abbassare gli stipendi, è tantissima roba. Pare che Mertens sia tentato dall'Inter, sebbene sia legato alla maglia azzurra. Vuoi vedere che il motivo per cui non firma è lo scoglio delle cause? Se non è così, il Napoli lo dicesse. Ho l'impressione che tutti i rinnovi sono macchiati da questo. Zielinski è vicino al rinnovo e non firma, allora lo scoglio sono le multe? La mia è una domanda lecita".