Chiariello: "Una punta? Un'alternativa, ma non un big perché c'è già Milik che mi tengo stretto!"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato delle mosse in attacco del Napoli: "Lozano è un nome in caso di addio di Insigne o Mertens perché costa 50mln di euro. Insigne ne porterebbe almeno 60 e libererebbe un ingaggio elevato. Sarebbe più adatto di Insigne come punta, anche se non mi priverei di Lorenzo. Belotti? Non voglio una punta del genere, mi tengo strettissimo Milik. Serve una punta, ma non un big. Serve un giocatore pronto ad entrare, tipo Ibra che darebbe carisma e 10-15 gare decisive, Quagliarella che potrebbe anche giocarci insieme, e poi in casa c'è Roberto Inglese che però credo verrà ceduto per far cassa. Ma due big di punta li escludo, non ce l'ha nessuna società".