Chiariello: "Vittoria col Lecce fondamentale! Straordinario se Inter-Juve finirà così"

"Siamo alla nona giornata di campionato e siamo ad un punto cruciale della stagione".

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno.

Di seguito le parole di Umberto Chiariello: "Siamo alla nona giornata di campionato e siamo ad un punto cruciale della stagione. I tre punti in questa fase sono più che fondamentali. Il Napoli deve vincere a tutti i costi contro il Lecce. La squadra leccese si è indebolita e lotterà per la salvezza quest’anno. Non abbassiamo la guardia, dopo di che guardiamo alla partita contro il Milan. Ci sono i sognatori, i realisti, i pragmatici e gli ambiziosi tra i tifosi del Napoli e come sempre ci sono delle opinioni contrastanti. “Qual è il primo obiettivo del Napoli? Lo scudetto o la qualificazione in Champions?” molti tifosi se lo stanno chiedendo.

Se l’obiettivo è la Champions allora alcuni sperano che l'Inter batta la Juventus per avere un vantaggio in classifica anche in vista delle prossime partite. Quindi, bisogna mettere da parte l’Inter ed affrontare la corsa alla qualificazione in Champions con le altre squadre. Qualcuno, invece, dice: “Non dimentichiamoci dell’Inter!” Non sarà l'ammazza-campionato ma è comunque una squadra forte e con grandi qualità. Non precludiamoci nessun obiettivo. C’è chi, invece, tifa per la Juventus contro l’Inter poiché credono nello scudetto e in un testa a testa contro i nerazzurri. Qualcuno pensa che l’Inter sia l’unica avversaria del Napoli. La Juventus di adesso non sembra la squadra del futuro. Thiago Motta, se continua così, non avrà vita facile. La partita di ieri sera è stata una prova assolutamente negativa per i bianconeri. Se Inter e Juventus pareggiano sarà un risultato straordinario per noi. Ma lo ribadisco: la vittoria contro il Lecce è fondamentale!".