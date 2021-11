Chiellini sul razzismo contro Koulibaly a Firenze: "Che vergogna! L'ho chiamato e ho detto..."

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha rilasciato un'intervista a Dazn in cui è tornato sull'episodio di razzismo contro Kalidou Koulibaly durante Fiorentina-Napoli: “Thuram dice che anche i giocatori bianchi devono farsi sentire sul razzismo? Certo, ha ragione! Sono stato compagno di squadra di Thuram e so come la pensa. Ultimamente, ho chiamato al telefono Kalidou [Koulibaly] dicendogli quanto mi sia vergognato da italiano e da toscano per quanto accaduto a Firenze.

Sono convinto che siano necessari gesti concreti e che sia importante essere vicini a compagni e avversari. Ricordo una volta a Cagliari nella quale il mio compagno Matuidi aveva perso il controllo per i fischi: è difficile… io credo che servano leggi e regole. E che vengano poi applicate e rispettate. Noi dobbiamo fare la nostra parte, ma rimane sempre una parte piccola: finché le istituzioni non daranno una svolta, sarà sempre molto difficile. Certo, da parte nostra servono gesti forti. Io sono pronto, ma penso che in molti lo siamo!”.